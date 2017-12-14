Karabükspor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 18 Aralık Pazartesi günü Kardemir Karabükspor'la sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında dün deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 yenen sarı-lacivertli takım ara vermedi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, Adana Demirspor karşısında ilk 11'de oynayan isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.