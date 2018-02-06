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Karabükspor pes etmeyecek

Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, "Dengeleri değiştiren ve savaşan bir takım olduğumuzu kamuoyuna göstereceğiz" şeklinde konuştu

06 Şubat 2018 Salı 14:49
Karabükspor pes etmeyecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Levent Açıkgöz, ligde kolay pes etmeyeceklerini söyledi.

Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan galibiyetin kendilerine iyi bir moral olduğunu kaydetti. Daha önlerinde 14 hafta olduğunu ve hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile oynayacaklarını belirten Açıkgöz, "Bu maça bu moralle en iyi şekilde hazırlanarak, iyi bir analizle çıkacağız. Dengeleri değiştiren ve savaşan bir takım olduğumuzu kamuoyuna göstereceğiz." diye konuştu. Sakat ve cezalı oyuncuların takıma döndüğünü anlatan Açıkgöz, "Onların gelmesi takımın varlığına yansıyor. Aldığımız 3 puan ve oyuncuların da geri gelmesi bize ayrı bir moral, motivasyon oldu. Bu da hafta sonuna olumlu yansıyacak. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Hasan Doğan Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu, kondisyon çalışması yaptı. İdman, teknik çalışma ve yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı. İdmana, ameliyat edilen Murat Akın ile kadro dışı bırakılan Kerim Zengin katılmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kardemir KarabüksporLevent Açıkgöz
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