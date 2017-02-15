Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, teknik direktör Igor Tudor'un ayrılmasının ardından yeni teknik adam arayışlarının başladığını, kırmızı-mavili takımın hocasız kalmayacağını söyledi.

Antalyaspor maçının hazırlıklarını Tudor'dan yoksun, altyapı antrenörü Levent Açıkgöz yönetiminde sürdüren takımın antrenmanı sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Gül, yeni teknik direktör için çalışma başlattıklarını belirtti. Tolga Gül, şu ifadeleri kullandı: "Ne zaman bir ihtiyaç duysak altyapı antrenörü Levent Açıkgöz göreve geldi ve başarıyla da görevini yürüttü. Daha önce çıktığı maçlarda her zaman 3 puan almayı başardı. Hafta sonu da kendisinden böyle bir maç bekliyorum. Antalyaspor maçında ciddi bir endişe taşımıyoruz. Hocamıza güveniyoruz. Antalya'ya gider ve gerekeni yaparız. Trabzonspor'u, Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı yenen, 27 puan toplayan takım bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Deplasman maçlarından çok fazla puan getiremediğimizin farkındayız. Bu şanssızlığı kırmak istiyoruz. Antalya'dan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz."

"Karabükspor sahipsiz kalmaz"

Altyapı antrenörü Açıkgöz ise Igor Tudor'un görevini bırakmasının kendisi ve Karabük kamuoyuna sürpriz olduğunu ifade etti. Profesyonelliğin içinde her şeyin olabileceğine dikkati çeken Açıkgöz, şunları kaydetti: "Tudor, kendi tercihini kullanmıştır. Karabükspor hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Şu anda yönetimimiz beni bu göreve getirdi. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bizim tek hedefimiz Antalyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak. Bu takım, bu oyuncular, bu zamana kadar gerekeni yaptı. Bundan sonra da kaldıkları yerden devam edeceklerine inanıyorum. Onu da yapacak güçteyiz." Antalyaspor'un kart cezalısı oyuncuları bulunduğunu hatırlatan Açıkgöz, "Bu bizim için bir avantaj gözükse de bu tür maçlar daha zor geçer. Kendi sahalarında eksik oyuncuların yerine forma şansı bulamayan oyuncularla çıkacaklar. Onun için de daha zorlu geçecek. Biz de dersimize iyi çalışacağız. Oyuncularımıza sahada neler yapmalarının gerektiğini iyi anlatacağız. İnşallah bu hafta yaşadığımız sıkıntıları hep birlikte tekrar pozitif yöne çevirerek atlatacağız."

Tudor'un ayrılmasından sonra takımda durumun sorulması üzerine Açıkgöz, "Olumsuz bir hava yok. Oyuncuların hepsi profesyonel sonuçta. Ekmek paralarını bu işten kazanıyorlar. Onlar yaşanan olayları değil kendi kazançlarına, kendi işlerine bakacaklar. O doğrultuda davranıyorlar zaten. Antrenmanda daha neşeli olacaklar. Yarın olaya daha konsantre olacaklar. Şu anda onlar için olumsuz bir yön yok." değerlendirmesinde bulundu. Açıkgöz, "Tudor'un oyun sistemini değiştirecek misiniz?" sorusuna ise "Yine aynı format üzerinden gideceğiz. Herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Antalyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 18 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını sürdürdü. Hasan Doğan Tesisleri'nde, altyapı antrenörü Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Kondisyon çalışmasıyla devam eden idman, yarım sahada yapılan maçla tamamlandı. Sakatlıkları bulunan Abdou Razack Traore ve Cristian Tanase, takımdan ayrı çalışma yaptı.