Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97211
ALTIN
194.976
DOLAR
4.9763
STERLİN
6.5304
EURO
5.8052

Karagümrük'ten iddialı kadro

Fatih Karagümrük, Türk asıllı İsveçli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna kattı

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:28
Karagümrük'ten iddialı kadro

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Fatih Karagümrük, Türk asıllı İsveçli futbolcu Erkan Zengin'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Erkan Zengin'i renklerine bağladı. Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor formaları giymiş ve İsveç Milli Takımı'nda 21 maça çıkmış deneyimli futbolcu artık 'Kırmızı-Siyahlı' formamızın başarısı için ter dökecektir." ifadelerine yer verildi.

Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan Erkan Zengin, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Buraya para için değil, Karagümrük ve Süleyman ağabeyi arkadaşlarımla birlikte şampiyon yapmaya geldim." ifadesini kullandı.

Süleyman Hurma'nın başkanlığını yaptığı Fatih Karagümrük Kulübü, daha önce Yiğit İncedemir, Sanharib Malki, Şenol Can, Benjamin Fuchs, Mehmet Batdal ve Turgut Doğan Şahin gibi Spor Toto Süper Lig deneyimi olan isimleri transfer etmişti.

AA

Son Güncelleme: 01.08.2018 17:00
Anahtar Kelimeler:
TransferFutbolFatih KaragümrükErkan Zengin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orman: Takımı gençleştireceğiz
Orman: Takımı gençleştireceğiz
Bakan, VAR'ı test etti
Bakan, VAR'ı test etti
Egemen ve Auremir imzayı attı
Egemen ve Auremir imzayı attı
Yeni yardımcılardan iddialı açıklamalar
Yeni yardımcılardan iddialı açıklamalar
Para yok, transferde de yok
Para yok, transferde de yok
"Öne doğru oynamayı seviyorum"
"Öne doğru oynamayı seviyorum"
Everton'un yeni transferi Barça'dan
Everton'un yeni transferi Barça'dan
"VAR ile gerginlik azalacak"
"VAR ile gerginlik azalacak"
Malcom'un intikamını sahada aldılar
Malcom'un intikamını sahada aldılar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim