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Karaman Alanya'ya imzayı attı

Alanyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:50
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Karaman Alanya'ya imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı.

Safet Susic ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan turuncu-yeşilliler, Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, ikinci yarı öncesi teknik direktör sorununu Hikmet Karaman ile anlaşarak çözdüklerini söyledi. Hikmet Karaman'ın tecrübesi ve birikimiyle camialarına hayırlı olmasını dileyen Çavuşoğlu, "İnşallah bir canlılık, hareketlilik getirecektir. Herkesin bildiği tanıdığı hocamız, bu kapasitede biridir." dedi.

Transferle ilgili bir soru üzerine ise Çavuşoğlu "İmza töreninin ardından hocamızla konuşacağız. Biz eksiklerimizi biliyoruz ama hocamızın da belirlediği eksikler varsa hep beraber gerekli çalışmaları, transferleri en kısa zamanda yapacağız." ifadelerini kullandı.

Karaman: "Transferden çok takıma odaklanacağız"

Hikmet Karaman ise kulüp başkanı Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Ligin ikinci yarısının zor geçeceğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti: "Türkiye'de bazı düşünceleri değiştirmek lazım. Medyamız teknik adam veya menajerlere transferlerle ilgili ya soru soruyor ya da bilgi alıyor. Artık bunların biraz da kulüplerin yapısına yönelmeleri gerekiyor. Transfer olacaksa, bitecekse yönetim kurulunun açıklaması gerekiyor. Hocanın yapacağı iş başka. Çünkü o kadar iletişimde kalıyoruz ki işimizden uzaklaşıyoruz. Onun için transferden çok takıma odaklanacağız. İstişare yapacağız ve o sonuçta kulübümüz tarafından gerekirse açıklanır. Yani teknik direktöre gelip, 'hocam kimleri alıyoruz' gibi sorular Avrupa da olmuyor. Bu profesyonelliği Türkiye'de yaymamız gerekiyor."

Ligde topladığı 18 puanla 13. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor, ilk yarının son maçında Antalyaspor'a mağlup olmasının ardından teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayırmıştı.

AA

Son Güncelleme: 03.01.2018 13:53
Anahtar Kelimeler:
Hikmet KaramanFutbolAytemiz Alanyaspor
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