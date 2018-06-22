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Karaman hata yapmak istemiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman, "Panik yapıp hata yapmaktansa sabırlı kalıp en az hata ile bu dönemi geçiştirmek gerçekçi hedef olarak duruyor" dedi

22 Haziran 2018 Cuma 11:51
Karaman hata yapmak istemiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarına ilişkin, panik yapmayı gerektirecek bir durumun olmadığını söyledi.

Karaman, yaptığı açıklamada, 26 Haziran'da yeni sezon öncesi Trabzon'da toplanacaklarını, bu konuda oyunculara tebligat yapmaya başlayarak kamp kadrosunu oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Karaman, bu doğrultuda kulübün ekonomik durumunu da dikkate aldıklarını belirterek, "Şu anda ligler bittiği için canlı oyuncu izleme şansımız çok yok. Tabii ki kasetten, maç görüntülerinden oyuncu izlemek, karar vermek hayli güç. Takdir edersiniz ki rakamlar da arttı, hayale de atlamak gerekmiyor. İnce eleyip sık dokuyoruz. Bir taraftan da bütçe hesabı yapıyoruz. O bizi zorlayacak biraz ama inşallah bir şekilde üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

"En az hatayla girmek istiyoruz"

Karaman, transfer dönemini en az hata ile geçirmek durumunda olduklarını kaydederek, "Makul rakamlarla enerji alacağımız oyuncuları seçeceğiz. Yönetim kurulumuzun da ciddi çalışmaları var. Bu konuda hassas davranıp en az hatayla inşallah sezona gireceğiz. Kulübümüzü zora sokacak transferler yapmayacağız. Canlı oyuncu izleme şansı bir dahaki transfer dönemi öncesinde daha net şeyler ortaya çıkarır. Şu an daha dikkatli, daha kontrollü davranıp inşallah el birliği ile bu süreci aşacağız." ifadesini kullandı.

Takıma katılacak genç ve kiralıktan dönen oyuncularla ilgili kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer ve 1461 Trabzon'daki antrenörlerle fikir paylaşımı yaptığını anlatan Karaman, şöyle devam etti: "Sonuçta bu oyuncularla çalışan onlar, o konuda yardımcı olmalarını rica ettim. Önerilen oyuncuları kamp dönemine katacağız. Canlı şekilde izleyip çalıştıkları için bunun daha adil olduğunu düşündüm. Canlı görmedikten sonra, onlar hakkında fikir yürütüp karar vermek adil gelmedi, onlara da haksızlık yapılmış olacaktı. Çalışan kişileri de onore edememiş olacaktık. Bu uygulama vicdanen beni hem tatmin etti hem de haksızlığın önüne geçmesi açısından de iyi bir yaklaşım oldu.

Kamp yapıp döndükten sonra götüreceklerimizi, götüremeyeceklerimizi hepsini antrenmanlarda, maçlarda görme şansı olacak ve daha kolay karar verip vicdanen rahat olacağım. Bakalım, oyuncular toplansın, zihinleri, fizikleri nasıl. Bazen insanlar beklemedikleri anlarda sorunlar yaşayabiliyorlar. Toparlanalım, bakalım ortaya ne çıkacak. Eksikleri daha net görürüz. Allah'a şükür çok panik yapmayı gerektirecek bir durum yok. Trabzonspor güçlü bir camia. Panik yapıp hata yapmaktansa sabırlı kalıp en az hata ile bu dönemi geçiştirmek gerçekçi hedef olarak duruyor."

Ünal Karaman, Trabzonspor'da herkesin özveriyle çalıştığına dikkati çekerek, "Bayramda dahi ekibimiz, antrenörlerimiz, namazlarını kılıp aileleriyle bayramlaşarak öğlene kadar tatil kullandılar. Bir özveri var. En az hata ile bir şeyler yapmak gayreti içindeler. Trabzonspor'u ayağa kaldırmak için herkes geceli gündüzlü çalışıyor. Allah inşallah iyi niyetin karşılığını verir, en az hata ile lige başlarız. Bu işten hep birlikte, biz çıkarız. " dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigTrabzonspor
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