Karaman'ın yerine Üzülmez geldi

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez getirildi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, yaptığı açıklamada, Hikmet Karaman'la yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını kısa sürede çözmek istediklerini, bu anlamda bazı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Yönetim kurulu olarak genç ve idealist bir isme takımı emanet etmeyi uygun gördüklerini ifade eden Yardımcı, "İbrahim Üzülmez ile yaptığımız görüşmelerde sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Hocamız pazar günü Rize'ye gelerek takımın başında olacak." diye konuştu. İbrahim Üzülmez, 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e yükselmesinde teknik direktör Mustafa Denizli'nin yardımcısı olarak katkı sağlamıştı.