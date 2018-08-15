Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa maçında aldıkarı yenilginin morallerini bozmaması gerektiğini söyledi.

İbrahim Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulunurken, 2-0 öne geçmelerine karşın 3-2 mağlup oldukları Kasımpaşa müsabakasında sergiledikleri futbolun karşılığını alamadıklarını dile getirdi. Alınan sonucun kendilerini üzdüğünü anlatan Üzülmez, "Süper Lig seviyesinde oynayan takımların bazı hataları yapmaması gerektiğini söylüyoruz. Bundan sonraki süreçte, 70 dakikalık futbolumuzu daha ileri taşıyıp, 80-90 dakikaya çıkartmamız gerekiyor. Herkesin bize güvenmesini istiyoruz. Bir maç kaybettik diye karamsarlığa girmemek gerekir." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in en iyi futbol oynayan üç takımından biri olduklarını savunan Üzülmez, "Oyun anlamında saha içerisinde ne yaptığını bilen, pas trafiğini artıran bir takım görüntüsü içerisindeydik. Maçı izleyen herkes, 'İyi oynanan bir maç nasıl kaybedildi?' diyor. Ben de aynı düşünce içerisindeyim." diye konuştu. Takım olarak doğru yolda olduklarını vurgulayan Üzülmez, şunları söyledi: "Çaykur Rizespor'u en iyi yerlere getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Destek her zaman gerekiyor. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Kasımpaşa maçında bize destek verdiler. Bundan sonraki haftalarda da yanımızda olmalarını istiyoruz. Eksiklerimiz var. Bunları da ilerleyen haftalarda gidereceğiz. Kasımpaşa maçındaki oyun anlayışımızı 90 dakikaya yayıp, Akhisarspor karşılaşmasından istediğimiz sonuçla ayrılmak istiyoruz. Çok kolay değil ama zorlukları seven bir yapımız var. Bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. İnşallah güzel bir sinerji yakalarız."

Musa Çağıran: "İlk hafta fırsatı teptik"

Yeşil-mavili ekibin orta saha oyuncusu Musa Çağıran, ligin ilk haftasında Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıkları ve 3-2 kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Basın mensuplarına konuşan Musa Çağıran, aldıkları mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Ligin ilk haftasında skoru koruyamadık ama iyi işler yaptık. Sahaya yansıttığımız birlik ve beraberlik, lig için umut verici. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yeşil-mavili oyuncu, deplasmandaki Akhisarspor karşılaşmasının zorlu geçeceğini vurgulayarak, "Biz Akhisarspor deplasmanına puan veya puanlar almak için gideceğiz. Hedefimiz bu. Bunun için en iyi şekilde çalışıyoruz. İnşallah Akhisar'dan üç puanı alarak dönen taraf oluruz. Buna çok ihtiyacımız var. İlk hafta fırsatı teptik. Akhisarspor maçını kazanarak telafi etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Çaykur Rizespor'un birbirini tanıyan oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu aktaran Musa Çağıran, "Son iki yıldır birlikte oynayan ve iskeleti korunmuş bir kadro var. Geçen sezon bir alt ligde birlikte şampiyon oldular. Bu sene takviyeler yapıldı ve geçen sezondan devam eden oyuncular ile iyi bir uyum sağlandı. Bize düşen bu uyumu sahaya yansıtarak başarılı sonuçlar almak ." diye konuştu.

Musa Çağıran, Rize'de olmaktan kendisinin de mutlu olduğunu kaydederek, "Çaykur Rizespor'u yukarı taşıdıkça daha mutlu olacağız. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Alacağımız güzel sonuçlar, Çaykur Rizespor'u daha iyi yerlere taşıyacak." diyerek sözlerini tamamladı.