Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94082
ALTIN
189.318
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2808
EURO
5.6125

Karar defteri çalındı

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, bir internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan ve kulübe ait olduğu tespit edilen resmi karar defteri, kayıt ve belgelere ilişkin yasal yollara başvurulduğunu bildirdi

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:35
Karar defteri çalındı

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kulübe ait olduğu tespit edilen bazı defter ve kayıtların internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldığının tespit edildiğini belirtti.

Konuyla ilgili iç soruşturma başlatmalarının yanı sıra yasal yollara da başvurduklarına işaret eden Sağıroğlu, şunları kaydetti: "Trabzonspor'umuzun 1966, 1967, 1968, 1969 yıllarına ait tarihi öneme haiz bazı defter, kayıt ve belgelerin kulüp arşivinden ne zaman ve nasıl çalındığına dair iç soruşturma başlattık. Ayrıca bunları çalanlar ile müzayede yoluyla satışa çıkaranlar hakkında şikayet ve hukuki dava hazırlıkları da tamamlanarak yasal yollara başvurulmuştur. Tarihi belgelerimizin geri alınmasına yönelik adli sürecin en kısa zamanda sonuçlanacağını umuyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolÖmer SağıroğluSporSüper LigTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aslan Valencia'ya diş geçiremedi
Aslan Valencia'ya diş geçiremedi
Maddi sıkıntı futbolcu sattırıyor
Maddi sıkıntı futbolcu sattırıyor
Amiri Trabzonspor'a imza attı
Amiri Trabzonspor'a imza attı
Dortmund City'yi tek golle geçti
Dortmund City'yi tek golle geçti
"Taraftarlarımızla güçlü hissediyorum"
"Taraftarlarımızla güçlü hissediyorum"
Galatasaray'ın rakibi Valencia
Galatasaray'ın rakibi Valencia
Vahid Amiri Trabzon'a geldi
Vahid Amiri Trabzon'a geldi
Mitrovic'in transferi resmileşti
Mitrovic'in transferi resmileşti
Visca, 10 milyon euro oldu
Visca, 10 milyon euro oldu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim