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Karavaiev'in tercihi Avrupa

Fenerbahçe'nin devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Oleksandr Karavaiev'den transfer açıklaması geldi

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Karavaiev'in tercihi Avrupa

Ukrayna basınına konuşan Karavaiev, Zorya'dan hocası Yuri Vernidub'un kendisini çok istediğini söylerken, "Birçok kez beni aradı. Onunla iyi bir ilişkimiz var. O harika bir adam ve hoca. Ona minnettarım. Benle çalışmak istediğini söyledi. Bu ihtimali değerlendiriyorum. Şu anda başka opsiyonlarım da var. Görüşmeler devam ediyor. Şansımı Avrupa'da denemek istiyorum" ifadelerini kullandı. Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkmış ve 1 gol 1 asistlik bir performans göstermişti.

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FutbolFenerbahçeMathieu ValbuenaOleksandr Karavaiev
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