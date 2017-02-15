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Kardeşler rakip olacak

Manchester Unitedlı Paul Pogba ile Saint-Etienne forması giyen abisi Florentin Pogba, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda takımları adına mücadele ederek hayatlarında ilk kez birbirine rakip olacak

15 Şubat 2017 Çarşamba 10:46
Kardeşler rakip olacak

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İngiliz ekibi Manchester United'ın Fransız temsilcisi Saint-Etienne'e karşı yarın oynayacağı maç, Pogba kardeşler için ayrı bir önem taşıyor.

Manchester United'da oynayan Paul Pogba ile Saint-Etienne forması giyen abisi Florentin Pogba, profesyonel kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip olacak.

Pogba kardeşler ilk defa rakip
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Manchester United, Fenerbahçe'nin lider bitirdiği grupta 2. sırada yer alarak adını son 32 turuna yazdırmıştı. Saint-Etienne ise C Grubu'nda 6 maçta aldığı 3 galibiyet ve 3 beraberlikle grubu lider tamamlayıp ikinci sıradaki Belçika ekibi Anderlecht ile bir üst tura yükselmişti. Manchester United ile Saint-Etienne arasında yarın TSİ 23.05'te oynanacak maç Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba için ayrı bir önem taşıyor. 23 yaşındaki Paul Pogba, abisi Florentin Pogba'ya karşı mücadele edecek. İtalyan ekibi Juventus'tan 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transfer olarak tarihin en pahalı transferine imze atan Paul Pogba ile Saint-Etienne'de oynayan abisi 26 yaşındaki Florentin Pogba kariyerleri boyunca ilk defa rakip olarak takımlarının başarısı için mücadele edecek. Paul Pogba, Manchester forması altında çıktığı 33 resmi maçta 7 kez fileleri havalandırıp 4 asistlik performans sergiledi.

"İlginç bir maç olacak"
Savunma oyuncusu Florentin Pogba UEFA'nın internet sitesine yaptığı açıklamada, "İlginç bir maç olacak. Paul, mağlup olmaktan hiç hoşlanmaz. Bir maçı kaybederse kafasında uğultular başlar. Ben kaybettiğimde bunu şahsi bir mağlubiyet olarak görmüyorum. Yenilmek, insana bir şeyler öğretiyor. Ama o kaybettiğinde çılgına dönüyor. Paul'e markaj yapacağım, durdurmaya çalışacağım. Garip bir durum ama sonuçta futbol oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Florentin PogbaFutbolManchester UnitedPaul PogbaSaint-EtienneZlatan Ibrahimovic
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