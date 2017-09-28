"Kariyerimdeki en iyi atmosferdi"

Fenerbahçe'de futbol takımının yeni transferlerinden Vincent Janssen ve Luis Neto için medya günü düzenlendi.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, yönetim kurulu üyesi Salih Ozan Balaban ile birlikte medya mensuplarının karşısına çıkan Janssen ve Neto, yöneltilen soruları yanıtladı. Etkinlikte, yönetim kurulu üyelerinden Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Ahmet Önder Fırat ve Cenk Başak da hazır bulundu.

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Vincent Janssen, sarı-lacivertli kulüpte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, "Böyle bir kulübün parçası olma fırsatı yakaladığımda, bunun önemli bir şans olduğunu düşündüm. Burasının büyük bir aile olduğu söylenmişti ve geldiğim ilk dakikadan itibaren bunu hissettim. Geldiğim ilk anda hazır durumdaydım. Maç oynama ve goller atma fırsatı buldum. Bu sezon için hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu. Sarı-lacivertli ekibe transferi sürecini anlatan Hollandalı oyuncu, "Bir karar alıyorsanız, öncesinde düşünmeniz gereken noktalar oluyor. Benim de fikir aldığım insanlar oldu. Bu insanlar bana hep pozitif düşünceler aktardı. Sonraki aşamada kulüp içindeki insanlarla konuştum. Fenerbahçe'ye gelerek yüzde 100 doğru bir karar verdiğime eminim." ifadelerini kullandı.

"Kariyerimde gördüğüm en iyi atmosfer"

Janssen, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak, "Kariyerimde gördüğüm en iyi atmosfer." açıklamasında bulundu. Derbide takımının ikinci golünü attığını hatırlatan Janssen, şunları söyledi: "Bu maçın ne kadar büyük bir derbi olduğunu, taraftarlar için önemini biliyorsunuz. İkinci golü atınca kazandığımızı düşündüm. Bunu düşünmek için belki erkendi. Bir rahatlama oldu ve sonrasında da golü yedik. Takımımla birlikte mücadele ettik ve kazandık. Keriyerimdeki en iyi atmosferi burada gördüm. Birçok statta oynadım, önemli derbilere çıktım, iyi taraftarlar önünde yer aldım. Ancak Beşiktaş derbisindeki atmosfer, kariyerimde gördüğümün en iyisiydi."

Kariyerinde henüz bir kupa başarısı olmadığının hatırlatılması üzerine Hollandalı oyuncu, "Henüz kariyerimde kupa sevinci yaşayamadım ama 23 yaşındayım ve önümde bunu başaracak uzun yıllar olduğunu düşünüyorum. Burada herkes kupalar kazanmak istiyor. Şu anda buna hazırız. Zor olacak ama çok iyi bir takımız. Hazır olduğumuzu göstermek mecburiyetindeyiz." şeklinde konuştu. Janssen, Beşiktaş derbisinin hakem yönetimiyle ilgili eleştiriler için ise, "Şu anda hakem kararlarıyla ilgili konuşmanın çok fazla anlamı yok. Hakem de sahada elinden geleni yapmaya çalışıyor. Saha içindeki herkes de aynı şekilde. Söyleyebileceğim bu kadar." değerlendirmesinde bulundu.

Neto: "Derbide haklı bir galibiyet aldık"

Fenerbahçe'nin Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto, Beşiktaş derbisinde elde ettikleri galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi. Bu tip önemli maçların ardından hakem kararlarının tartışılmasını normal bulduğunu aktaran Neto, "Tansiyonu yüksek bir maçı geride bıraktık. Aslında hakemi de etki altında bırakabilecek bir ortam vardı. Biz derbide haklı bir galibiyet aldık. Sonuç kesinlikle adildi. O zaferi hakeme bağlamayalım. Biz o akşam maçı kazandık." diye konuştu.

Maçta kırmızı kart görmesinin ardından çok üzüldüğünü anlatan Neto, takım arkadaşı Fernandao'nun kendisine yönelik hareketinden de övgüyle bahsederek, şöyle konuştu: "Kırmızı kartı gördüğüm anda büyük üzüntü yaşadım ama o faulü yapmaya mecburdum. Faulü yapmasam golü yiyebilirdik. Belki kırmızı kart görecektim ancak olası bir golü önleyecektim. Rakibimiz sahada zaten 10 kişiydi ve oyuncu sayısı eşit olacaktı. O faulü yapmak durumundaydım. Kırmızı kartı görünce büyük bir üzüntü de yaşadım. Kazanmayı çok istediğimiz bir maçı oynuyoruk. O sırada Fernandao yanıma geldi ve güzel bir davranışta bulundu. Maçtan sonra da ona teşekkür ettim. Gelip kafamı kaldırdı ve daha moralli bir şekilde sahadan ayrılmamı sağladı."

"Ne kadar doğru bir karar verdiğimi görebiliyorum"

Portekizli oyuncu, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olarak, "Benim ilk duygularım son derece olumlu. Büyük bir kulübün parçası olduğumun farkındayım. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi görebiliyorum." şeklinde görüş belirtti. Sürekli kendisini geliştirmeye çalışan bir futbolcu olduğuna dikkati çeken Neto, uyum konusunda da önemli bir mesafe kat ettiğini aktararak, "Uyum konusunda en önemli nokta, kulüp ve takım arkadaşlarınızla olan uyumdur. İlk günden itibaren çok iyi ağırlandığımı söyleyebilirim. Kulüpte baştan aşağı herkes bana yardım edebilmek için elinden geleni yapıyor. Düne kadar otelde kalıyordum ve şimdi evime çıktım. Araba kullanma konusunda başlangıçtayım. Bunlar alışmanız gereken detaylar." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Janssen ve Neto, basın mensuplarına poz verirken, sonrasında kendisi için imza töreni düzenlenecek olan genç oyuncu Eljif Elmas da onlara katıldı.