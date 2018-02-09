Kariyerini 'Süper' tamamlamak istiyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor’un Brezilyalı futbolcusu Andre Santos, kariyerini Spor Toto Süper Lig'de tamamlamak istiyor.

Kırmızı-beyazlı takımın 34 yaşındaki kaptanı Andre Santos, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türkiye serüveninin başladığını anlatarak, "Geldiğimde gördüğüm ilgi ve alaka, iyi işler yapmamı teşvik etti. Bu şekilde Türkiye ile tanışmış oldum." dedi. Spor Toto 1. Lig'in Spor Toto Süper Lig'den daha sert ve daha mücadeleci bir lig olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, "1. Lig'de imkanlar daha dar. Saha zeminleri özellikle kış aylarında kendini fark ettiriyor. Çok da fark var diyemem, sadece fiziksel anlamda farklar var. Süper Lig'de, ekonomik anlamda iyi gelirleri olan takımlar olduğu için cazibesi daha fazla. Doğal olarak o lige daha kaliteli ve yetenekli futbolcular geliyor." ifadelerini kullandı.

"Hedef Süper Lig'e çıkmak"

Andre Santos, tanınmış ve popüler olmayı tek başına başarmadığını dile getirerek, şöyle konuştu: "Fenerbahçe’de oynadığım dönemde ve burada da iyi karşılandım, hep sevildim. Ben de bunun karşılığını hep vermeye çalıştım. İstanbul’a gittiğim zamanlarda hala çok güzel karşılanıyorum. İnsanların tepkileri çok olumlu. Bu da beni mutlu ediyor ve bana gurur veriyor. Bolu da güzel ve şirin bir yer. Burada da nereye gitsem çok ilgi, alaka görüyorum. Onun için herkese teşekkür ederim."

Boluspor’un hedeflerine de değinen Brezilyalı futbolcu, "Hedef Süper Lig'e çıkmak. Bunu ben tek başıma yapamam. Takım olarak, taraftar olarak ve camia olarak başarırız. Herkes bir şekilde buna katkı sağlayacak. Bunun da olacağına eminim. Hedefimiz her zaman en üst nokta. Bu da Süper Lig." değerlendirmesinde bulundu. Andre Santos, kariyerini en üst noktada bitirmek istediğini aktararak, şunları kaydetti: "Belki Boluspor ile Süper Lig'de bitirebilmek. Süper Lig’de oynadıktan sonra futbol kariyerimi tamamlamak istiyorum. Futboldan sonra kafamda birçok plan var. Arkadaş çevrem geniş olduğu için farklı farklı tekliflerle bana geliyorlar. Neymar’ın babası ile iş ilişkimiz söz konusu. Türkiye’de belki bir şeyler yapabilirim. Futbolun içerisinde kalır mıyım, kalmaz mıyım bunu bilemiyorum, kestiremiyorum. Bir şeyler yapacağım. Şu an öncelikli hedefim, kariyerimi bitireceğim en iyi noktada bitirebilmek."