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Karşıyaka seçime gidiyor

Karşıyaka kulübü yaptığı açıklamada; "Başkanımız ve camiamızın önde gelen isimlerinden oluşan komitemiz bugüne kadar çalışmalarını sürdürmüş, ne yazık ki camiamızın tek çıkış yolu olan şirketleşme çalışmalarını neticelendirememiştir" ifadelerini kullandı

28 Aralık 2017 Perşembe 11:35
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Karşıyaka seçime gidiyor

Futbol şubesinde şirketleşme çalışmaları başlatılan Karşıyaka Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun, kulübü içine düştüğü durumdan kurtarmak için 22 Mayıs 2016'da göreve geldiği belirtildi. O tarihten itibaren yoğun çalışmalar yapıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Kulübümüzün tek çıkış yolu olan şirketleşme çalışmalarını genel kurulumuzun takdiriyle başlattık. Başkanımız ve camiamızın önde gelen isimlerinden oluşan komitemiz bugüne kadar çalışmalarını sürdürmüş, ne yazık ki camiamızın tek çıkış yolu olan şirketleşme çalışmalarını neticelendirememiştir. Ocak ayı kulübümüz açısından en kritik aydır. Puan silinmesinin önüne geçilmesi, ihtar çeken futbolcuların serbest kalmaması, transfer yasağının kaldırılmasının ancak ocak ayında yaratılacak kaynaklarla üstesinden gelinebilir. Dolayısıyla Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu olarak istifa kararı almış bulunuyoruz. İstifa kararımızdan önce kulübümüzün önünü açmak açmak için 13 Ocak 2018 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmasına, çoğunluğun sağlanamaması halinde 20 Ocak'ta yapılmasının kararını almış bulunuyoruz."

Karşıyaka Kulübünde 15 Kasım'da yapılan olağanüstü genel kurulda futbol şubesinde şirketleşme çalışmalarına başlanılması için yönetim kuruluna yetki verilmiş ve bir komite kurulmuştu. Komitenin yapacağı görüşmelerin ardından onay için bugün olağanüstü genel kurul yapılması planlanıyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KarşıyakaOlağanüstü Genel KurulSeçim
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