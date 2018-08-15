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Kartal, 1-0'ın rövanşına çıkıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Avusturya temsilcisi LASK Linz'e konuk olacak

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:52
Kartal, 1-0'ın rövanşına çıkıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek.

Linzer Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakeme ise Vojin Vojinovic olacak.

İstanbul'daki karşılaşmayı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, bu avantajlı skorla rövanşta tur arayacak. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyet veya beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş'ın iki farklı mağlubiyeti halinde ise tur atlayan ekip LASK Linz olacak. Siyah-beyazlılar, tek farklı gollü mağlubiyetlerde dahi turu geçecek.

Beşiktaş ile LASK Linz arasındaki mücadelede üst tura yükselecek takım, play-off turunda Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinden galip çıkacak ekibin rakibi olacak.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2018 13:52
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiLask LinzFutbolBeşiktaş
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