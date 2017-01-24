Kartal 149 gün sonra geri döndü

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oturduğu liderlik koltuğunu ikinci haftada kaybeden Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle 149 gün aradan sonra liderliği devraldı.

Ligin ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 4-1 yenen siyah-beyazlı takım, haftayı lider tamamladı. İkinci hafta Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalarak, 27 Ağustos 2016'da liderliği Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş, aradan geçen 149 günde liderlik koltuğuna oturamadı. Namağlup lider Medipol Başakşehir'i yakından takip eden Beşiktaş, turuncu-lacivertli ekibin Fenerbahçe deplasmanında 1-0 yenilmesini iyi değerlendirdi. Ligin 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, rakibini 4-1 mağlup etti ve puanını 41'e yükseltti. Beşiktaş, 39 puanı bulunan Medipol Başakşehir'i geride bırakarak, 149 gün sonra zirveye tek başına kuruldu.

Cenk Tosun ve Babel, göz dolduruyor

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Cenk Tosun ile devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Ryan Babel, ikinci yarıya iyi bir giriş yaptı. Sezonun ilk yarısını 10 golle krallık yarışında zirvede geçen Cenk Tosun, ikinci yarıya da etkili başladı. Ligin 17. haftasındaki Osmanlıspor maçında fileleri havalandıran Cenk, Aytemiz Alanyaspor mücadelesini de boş geçmedi. Devre arasında kadroya katılan Hollandalı Babel ise, yeni takımıyla etkili bir başlangıç yaptı. Osmanlıspor karşılaşmasında iyi bir performans sergileyen Babel, Aytemiz Alanyaspor maçında da attığı şık golle farkı açan isim oldu.

Dış sahada da etkili

Aytemiz Alanyaspor engelini deplasmanda geçen Beşiktaş, son dönemlerde dış sahada yakaladığı başarılı performansını bu sezon da sürdürüyor. Ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyetle 41 puan toplayan siyah-beyazlı takım, bunların yarısından fazlasını dış sahada elde etti. Kendi sahasında şu ana dek 8 maça çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan aldı. Dış sahada 10 karşılaşma yapan siyah-beyazlı ekip; 6 galibiyet, 3 beraberlik ve bir yenilgiyle 21 puana ulaştı.

Deplasman performansında Süper Lig'in en iyisi

Beşiktaş, geride kalan iki sezonda deplasmandaki performansıyla tüm rakiplerini geride bıraktı. Siyah-beyazlı takım, 2014-2015 ile geçen sezon dış sahanın en başarılı takımı olarak dikkati çekti. Süper Lig'in 2014-2015 sezonunda rakiplerine konuk olduğu 17 maçta 12 kez kazanan Beşiktaş, bir beraberlik ve 4 mağlubiyetin ardından 37 puana ulaştı. Bu sezonda Galatasaray aynı periyotta 35 puan elde ederken, Fenerbahçe ise 32 puanda kaldı. Beşiktaş, şampiyon olduğu geçen sezon da deplasman performansında rakiplerinin önünde yer aldı. Dış sahada rakiplerine 11 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, üçer beraberlik ve yenilgiyle 36 puan elde etti. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda 17 dış saha maçında 29 puan topladı. Osmanlıspor, 27 puanla deplasman performansında üçüncü sırada yer alırken, Galatasaray sadece 18 puan elde edebildi. Siyah-beyazlı takım, 2016-2017'de de dış saha performansında rakiplerinin önünde olması halinde bu alanda son 3 sezonun en başarılı takımı olacak.