Kartal, 26 Haziran'da toplanıyor

Beşiktaş, 2018-2019 futbol sezonu için hazırlık kamplarını Slovakya ve Avusturya'da gerçekleştirecek.
Siyah-beyazlı takım, 26 Haziran'da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak. Beşiktaş, İstanbul'daki kısa hazırlığın ardından ilk yurt dışı kampını 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Slovakya'nın Samorin bölgesinde yapacak.
Slovakya'daki çalışmaların ardından İstanbul'a dönecek siyah-beyazlı ekip, 11-20 Temmuz tarihlerindeki ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesine gidecek.
AA