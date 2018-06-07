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Kartal, 26 Haziran'da toplanıyor

Sezon hazırlıklarına 26 Haziran'da başlayacak Beşiktaş, Slovakya ve Avusturya'da iki hazırlık kampı yapacak

07 Haziran 2018 Perşembe 13:02
Kartal, 26 Haziran'da toplanıyor

Beşiktaş, 2018-2019 futbol sezonu için hazırlık kamplarını Slovakya ve Avusturya'da gerçekleştirecek.

Siyah-beyazlı takım, 26 Haziran'da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayacak. Beşiktaş, İstanbul'daki kısa hazırlığın ardından ilk yurt dışı kampını 30 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde Slovakya'nın Samorin bölgesinde yapacak.

Slovakya'daki çalışmaların ardından İstanbul'a dönecek siyah-beyazlı ekip, 11-20 Temmuz tarihlerindeki ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'nın Ehrenhausen bölgesine gidecek.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2018 13:05
Anahtar Kelimeler:
Süper LigKampFutbolBeşiktaş
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