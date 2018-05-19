Kartal, 4. sırada kaldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendi.

Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı Anderson Talisca'nın kafa golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda üst üste goller bulan Beşiktaş, karşılaşmayı 5-1 kazandı.

Süper Lig'de 21. galibiyetini alan siyah-beyazlı takım, 8 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 71 puan topladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017'de şampiyon olan Beşiktaş, bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in gerisinde sezonu 4. sırada tamamladı.

Evindeki namağlup serisini 44 maça çıkardı

Siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek iç sahadaki namağlup serisini 44 maça çıkardı.

Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 44 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 37 galibiyet ve 7 beraberlikle 118 puan topladı.

Bu maçların 37'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 30 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

Vodafone Park'taki seri 11 maça çıktı

Siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki lig maçlarında üst üste 11. galibiyetini aldı. Bu stattaki son puan kaybını ligin 12. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 11 karşılaşmada 33 puan çıkardı.

Tosic, veda etti

Beşiktaş'ta 3 sezon forma giyen ve Çin Süper Lig takımlarından Guangzhou R&F Futbol Kulübüne transfer olan Dusko Tosic, siyah-beyazlı taraftarlara veda etti. Devre arasında Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Tosic'e hizmetlerinden dolayı bir plaket verdi. Tosic, daha sonra saha içine girerek taraftarları selamladı. Sırp savunma oyuncusu, lehine tezahürat yapan siyah-beyazlılara üçlü çektirdi.

Gökhan Töre, 2 yıl sonra

Maçın 82. dakikasında Larin'in yerine oyuna dahil olan Gökhan Töre, 2 yıllık uzun bir aranın ardından Beşiktaş formasıyla maça çıktı. Siyah-beyazlı takımda son resmi maçını 18 Mayıs 2016'da Konyaspor karşısında oynayan Gökhan Töre, geçen sezon İngiltere'nin West Ham United ekibinde kiralık olarak görev almıştı. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'a dönen Gökhan Töre, sezon başındaki ağır sakatlığı nedeniyle bu sezon forma şansı yakalayamamıştı. Siyah-beyazlı oyuncu, iyileşmesinin ardından sezonun son maçında forma giyme şansı buldu.

Siyah-beyazlı taraftarlardan Lens'e tepki

Siyah-beyazlı taraftarlar, bu sezon performansıyla eleştirilen Jeremain Lens'e ikinci yarıda zaman zaman tepki gösterdi. Taraftarlar, Lens'i ayağına top geldiği anlarda yuhaladı. 64'üncü dakikada yerini Mustafa Pektemek'e bırakan Hollandalı futbolcuya takım arkadaşları ve teknik heyet destek verdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın son bölümlerinde teknik direktör Şenol Güneş lehine tezahüratta bulundu.

Talisca'dan üçlü

Beşiktaş'ta son 2 sezonda kiralık olarak oynayan Talisca, maç sonrası taraftarlara üçlü çektirdi. Siyah-beyazlı oyuncular, gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giymesi beklenmeyen Talisca'yı omuzlara aldı.

Bu arada devre arasında Beşiktaş'tan İngiltere'nin Everton ekibine transfer olan Cenk Tosun da eski takımının karşılaşmasını tribünden takip etti.