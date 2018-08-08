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Kartal'a kolay rakip

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi LASK Linz'i konuk edecek.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:28
Kartal'a kolay rakip

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. en eleme turu ilk maçında yarın Avusturya'nın LASK Linz takımıyla karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Frankowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapacak. Zbigniew Dobrynin ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Karşılaşma D-Smart'tan yayımlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0 mağlup ederek adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. LASK Linz ise bir önceki turda Norveç'in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı yakaladı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya'da oynanacak.

AA

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