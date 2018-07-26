Kartal'a sürpriz stoper

Beşiktaş, Meksika ekibi Cruz Azul’da forma giyen Enzo Roco’yu kadrosuna kattı. Şilili futbolcu bu akşam İstanbul’a gelecek.

Yeni sezon hazırlıklarını transferlerle devam ettiren Beşiktaş, Şilili stoper Enzo Roco ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulübün 1.3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Daha önce İspanya La Liga’da da forma giymiş olan Roco, bu akşam İstanbul’a gelecek.

Genç stoper, geçen sezon forma giydiği Cruz Azul’da 34 karşılaşmada görev alırken, 2 gol kaydetti.