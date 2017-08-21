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Kartal'a Vida misillemesi

Beşiktaş'ın transferini bitirmek için yoğun çaba harcadığı Domagoj Vida için Fenerbahçe de girişimlerde bulunuyor

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Kartal'a Vida misillemesi

Uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Dinamo Kiev'in Hırvat stoperi Domagoj Vida ile Fenerbahçe de ilgileniyor. Goal'ün edindiği bilgilere göre stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe, Vida transferi için devreye girdi. Beşiktaş'ın kulübüyle olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek olan Vida için Ukrayna ekibine son olarak 2 milyon euro önerdiği ancak bu teklifin geri çevrildiği iddia edilmişti. Domagoj Vida, transfer olması halinde Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında forma giyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolFenerbahçeDomagoj Vida
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