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Kartal açıkladı! Erteleme istiyorlar mı?

Beşiktaş Kulübü, maçlarının ertelenmesi için talepte bulunmayacaklarını açıkladı

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:49
Kartal açıkladı! Erteleme istiyorlar mı?

Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, siyah-beyazlı takımın kadrosunun tüm kulvarlarda mücadele edecek şekilde planlandığını ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) maç erteleme talebinde bulunmayacaklarını söyledi.

Mahmutyazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanan ertelemelerde hem TFF'nin hem de rakip takımların Avrupa mücadelelerini milli bir dava olarak gördüklerini hatırlatarak, "Kendi aramızda konuyu görüştük. Lig maçlarında erteleme talebi düşüncemiz zaten hiç olmamıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak ilk maçın ertelenip ertelenmemesi için talepte bulunmayı değerlendirdik. Fakat rakiplerimizin yaptığı açıklamalardan sonra maç ertelemenin beraberinde polemikleri getireceğini düşündük." diye konuştu.

Beşiktaş'ın Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olduğunu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alacakları güzel sonuçlarla herkese moral vermek istediklerini aktan Mahmutyazıcıoğlu, şunları kaydetti: "Beşiktaş'ın kadrosu tüm kulvarlarda mücadele edecek kadar güçlü. Tüm maçlarımızı kazanıp hem ligde hem de kupada yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizin tek temsilcisiyiz. Bu, milli bir dava olarak da değerlendirilebilir. Bayern Münih karşısında ülkemize moral verecek sonuçlar almak istiyoruz. Son olarak teknik kadromuzla olayı değerlendirdik. Maç ertelemenin beraberinde polemikleri getireceğini gördük. Bizim henüz böyle bir talebimiz olmamasına rağmen bir anda ortaya çıkan tepkilerden rahatsız olduk. Maçların ertelenmesi için talepte bulunmayacağız. Tek isteğimiz taraftarlarımızın takımlarını her zeminde desteklemeleridir. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacağımız Bayern Münih maçlarında da başarılı sonuçlar elde edip milletimizi sevindirmek istiyoruz."

AA

Son Güncelleme: 12.02.2018 16:50
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıŞafak MahmutyazıcıoğluSpor Toto Süper LigFutbolBeşiktaş
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