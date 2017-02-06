Kartal ağır yaralı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Beşiktaş, ağır hasar aldı.



Rakibi karşısında aldığı mağlubiyetle kupadan elenen Beşiktaş'ta Sırp futbolcu Dusko Tosic kırmızı kart görürken, yaşanan saha olayları da kulübü ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Siyah-beyazlı takımın teknik heyeti, gergin geçen karşılaşmanın ardından oyuncularının Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinden olumsuz etkilenmemesi için çalışacak.

Vodafone Arena'da unvan yitirdi

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında aldığı sonuçla Vodafone Arena'daki yenilmezlik unvanını da yitirdi. Geçen sezon hizmete girdikten sonra rakiplerine karşı Vodafone Arena'da başarılı sonuçlar alan siyah-beyazlı takım, buradaki 19. resmi maçında yenilmekten kurtulamadı. İlk 18 karşılaşmada 13 galibiyet ve 5 beraberlik alan Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi.

Hasılatın yüzde 60'ını kaybetti

Fenerbahçe karşısında saha avantajını kullanamayan Beşiktaş, tek maç eleme sistemi sonrası hasılatın büyük bölümünü de rakibine kaptırdı. Tur atlayan sarı-lacivertli ekip, hasılatın yüzde 60'ına, Beşiktaş ise yüzde 40'ına sahip oldu. Mücadeleyi 35 bin 625 biletli seyircinin izlediği açıklanmıştı.

Tosic'in cezası bekleniyor

Karşılaşmanın 41. dakikasında Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie'ye yaptığı hareketle kırmızı kart gören Dusko Tosic, Süper Lig'in 20. haftasındaki Kardemir Karabükspor maçında takımını yalnız bırakacak. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun vereceği cezaya göre Tosic'in cezası artabilir.

Sahası kapanabilir

Beşiktaş'ın derbide yaşanan taraftar olayları nedeniyle verilmesi muhtemel cezası, Süper Lig'e yansımayacak. Maç boyunca her iki takım taraftarı küfürlü tezahüratta bulunurken, siyah-beyazlılar sahaya yabancı madde de attı. İki Beşiktaş taraftarının da sahaya girmesi nedeniyle kulübün ceza alması bekleniyor. Beşiktaş, ceza alması halinde Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'nın "Seyircisiz oynama ve saha kapatma cezalarının infazında profesyonel lig ile Türkiye Kupası müsabakaları ayrı kategori sayılır ve cezalar kendi kategorilerinde infaz edilir." şeklindeki 99. maddesinin 4. bendine göre bunu gelecek sezonki kupa mücadelesinde çekecek.

Dramatik son yaşamaktan kurtulamıyor

Beşiktaş, bu sezonki ikinci dramatik maçı Fenerbahçe karşısında yaşadı. Sezon içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında ilk 5 maçta başarılı sonuçlara imza atarak üst tur şansı yakalayan siyah-beyazlı ekip, son hafta mücadelesinde Dinamo Kiev'e konuk olmuştu. Bu maçta Andreas Beck ve Vincent Aboubakar'ın kırmızı kart görmesiyle sarsılan Beşiktaş, 6-0'lık skorla rakibi karşısında ağır bir yenilgi almaktan kurtulamadı. Siyah-beyazlı ekip, aynı sıkıntıyı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe karşısında yaşadı. Kupadaki grup mücadelesini namağlup tamamlayan ve lider olarak saha avantajını yakalayan Beşiktaş, olaylı derbi mücadelesinde rakibine 1-0 yenildi. Bu maçta da siyah-beyazlı oyuncu Dusko Tosic, kırmızı kart gördü. Teknik direktör Şenol Güneş ile Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer arasındaki tartışma da maça damgasını vururken, iki Beşiktaşlı taraftarın sahaya girmesi, kulübü zor durumda bıraktı.

Sahasındaki kritik maçları kazanamıyor

Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük sıkıntısı, sahasındaki kritik maçları kazanamamak oldu. Ligde şampiyonluk mücadelesi verdiği Galatasaray ve Medipol Başakşehir ile berabere kalarak puan yitiren siyah-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Dinamo Kiev, Napoli ve Benfica maçlarını berabere bitirdi. Beşiktaş, saha avantajını Fenerbahçe ile oynadığı kupa maçında da değerlendiremedi ve rakibine yenildi.

Hasret 6 sezona çıktı

Beşiktaş'ın kupa hasreti de 6 sezona çıktı. Türkiye Kupası'nı son olarak 2010-2011'de kazanan siyah-beyazlı takım, bu sezonun ardından en fazla çeyrek finali görebildi. Geçen sezon çeyrek finale kadar yükselebilen Beşiktaş, 2014-2015'te yine son 16 turunda elendi. 2013-2014'te 4. turda kupaya veda eden siyah-beyazlı takım, 2012-2013'te 5. turda ve 2011-2012'de de 5. kademede elenmekten kurtulamadı.

Hedef lig ve Avrupa

Beşiktaş, kupadan elenmesinin ardından Spor Toto Süper Lig ile UEFA Avrupa Ligi'nde başarıyı kovalayacak. Süper Lig'de lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ise İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibi karşısında tur arayacak.