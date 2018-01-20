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Kartal, Antalya deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk haftasında yarın Antalyaspor'la karşılaşacak

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:38
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Kartal, Antalya deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 17 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu 30 puan topladı ve averajla ilk yarıyı 4. sırada tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ikinci yarıya başlayacak Antalyaspor ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alarak ilk yarıyı 17 puanla 15. sırada bitirdi.

Savunmada sıkıntı

Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesinde savunmada sıkıntı yaşıyor. Sakatlıkları bulunan Pepe ve Dusko Tosic'in durumu siyah-beyazlıları zor durumda bıraktı. Teknik direktör Şenol Güneş, maç saatine kadar tedavileri devam edecek iki oyuncudan olumsuz haber gelmesi durumunda savunmanın göbeğinde zorunlu değişikliğe gidecek. Bu arada, dün lisansı çıkartılan yeni transfer Domagoj Vida, görev verilmesi durumunda yarınki maçta oynayabilecek.

Pepe, Talisca ve Babel ceza sınırında

Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde 19. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Gözler Negredo'da

Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının ardından Beşiktaş'ta gol yollarında bütün gözler Alvaro Negredo'ya çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in birinci forveti haline gelen İspanyol golcü, sezonun ilk yarısında 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

AA

Son Güncelleme: 20.01.2018 13:41
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGFutbolBeşiktaş
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