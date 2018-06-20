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Kartal, Avrupa Finali'ne göz dikti

Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Rıza Ali Naibi, "Tabii ki önümüzde uzun bir yol var. Gruplara kalmamız için 3 tur geçmemiz lazım. İlk turda oynanacağımız rakip, Karadağ, Faroe Adaları ya da Cebelitarık ekiplerinden biri olacak" şeklinde konuştu

20 Haziran 2018 Çarşamba 17:14
Kartal, Avrupa Finali'ne göz dikti

Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Rıza Ali Naibi, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri hakkında, "İnşallah bizim için bu kura, Bakü'ye giden yolun başlangıcı olur." dedi.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunun 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezindeki kura çekimi sonrasında AA muhabirine açıklamada bulunan Naibi, kuraya 2. ön eleme turundan seribaşı olarak katılan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri, B36 Torshavn-St. Joseph's/ OFK Titograd eşleşmesi hakkında değerlendirmede bulundu.

Naibi, "Tabii ki önümüzde uzun bir yol var. Gruplara kalmamız için 3 tur geçmemiz lazım. İlk turda oynanacağımız rakip, Karadağ, Faroe Adaları ya da Cebelitarık ekiplerinden biri olacak." dedi. 26 Temmuz'da ilk maçı oynanacaklarını belirten Naibi, "Bu turu geçtikten sonra önümüze bakacağız. İnşallah bizim için bu kura, Bakü'ye giden yolun başlangıcı olur." şeklinde konuştu.

Kuraya 2. ön eleme turundan seribaşı olarak katılan Beşiktaş, B36 Torshavn-St. Joseph's/ OFK Titograd eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Buna göre, ilk olarak Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile Cebelitarık ekibi St Joseph's karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen takım, Karadağ ekibi OFK Titograd ile mücadele edecek. Bu eşleşmenin sonunda üstün çıkacak takım, Beşiktaş'ın rakibi olacak.

Siyah-beyazlı ekip, ilk maçını 26 Temmuz'da deplasmanda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta evinde yapacak. 2019 UEFA Avrupa Ligi Finali, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2018 17:15
Anahtar Kelimeler:
UEFAFutbolBeşiktaş
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