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Kartal bombayı patlatıyor

Defansa takviye arayışları devam eden Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim; Portekizli Pepe

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Kartal bombayı patlatıyor

Siyah beyazlılar, 10 yıl formasını giydiği Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde olan Pepe için temaslara başladı

Marcelo'nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmezken, defans hattına takviye için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yöneticiler, halen Rusya'da bulunan ve Portekiz milli takımıyla konfederasyon kupasında forma giyen Pepe'nin menajeri ile görüşmelerde bulunmak için Lizbon'a gitti. Finansal fair play anlaşması gereği oyuncu satmadan yeni oyuncu transfer edemeyen Beşiktaş, Pepe'nin serbest statüde olması sebebiyle bu kurala da takılmamış olacak.
 
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FutbolBeşiktaşPepe
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