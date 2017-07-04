Kartal'dan Fener'e Pepe çalımı

Beşiktaş taraftarı Pepe'nin Türkiye'ye gelişini heyecanla bekliyor. Yeni transfer ile ilgili son görüşmeler Portekiz sonuçlandı. Beşiktaşlı yöneticiler menajer Ahmet Bulut ile birlikte transfere son noktayı koydu.



Özel uçak hazır bekliyor...

Bu gelişmeler sıcağı sıcağına yaşanırken Beşiktaşlı yönetici Umut Güner Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu. Pepe ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Güner, "Bu transferini bitirip döneriz" diyerek siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi vermişti. Bu arada Beşiktaş tranfser komitesi Umut Güner, Ali Naibi, Şafak Yazıcı Lizbon'da menajer Ahmet Bulut ile birlikte özel uçağı Pepe için bekletiyor... Pepe, akşam saatlerinde Lizbon'a gelecek, ardından İstanbul yolculuğu için geliş planı yapılacak.

İşte anlaşma detayları