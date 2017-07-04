Kartal'dan Fener'e Pepe çalımı

Beşiktaş taraftarı Pepe'nin Türkiye'ye gelişini heyecanla bekliyor. Yeni transfer ile ilgili son görüşmeler Portekiz sonuçlandı. Beşiktaşlı yöneticiler menajer Ahmet Bulut ile birlikte transfere son noktayı koydu.
Özel uçak hazır bekliyor...
Bu gelişmeler sıcağı sıcağına yaşanırken Beşiktaşlı yönetici Umut Güner Fanatik'e özel açıklamalarda bulundu. Pepe ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Güner, "Bu transferini bitirip döneriz" diyerek siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi vermişti. Bu arada Beşiktaş tranfser komitesi Umut Güner, Ali Naibi, Şafak Yazıcı Lizbon'da menajer Ahmet Bulut ile birlikte özel uçağı Pepe için bekletiyor... Pepe, akşam saatlerinde Lizbon'a gelecek, ardından İstanbul yolculuğu için geliş planı yapılacak.
İşte anlaşma detayları
34 yaşındaki stoper Beşiktaş'la 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Pepe, yıllık 4.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Ayrıca imza parası olarak da tecrübeli futbolcuya 1.5 milyon Euro ödenecek. Puan başına da 4 bin Euro elde edecek. Sözleşmesinde birçok bonusların da yer aldığı belirtiliyor. (Fanatik)
Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Portekiz gazetesi Record'un direktörü Sergio Krithinas, pepe'nin Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini söyledi. Pepe transferi hakkında Radyospor'a açıklamalarda bulunan Sergio Krithinas, perde arkasında yaşananları şu şekilde anlattı; "Pepe'ye Fenerbahçe'de teklif sundu. Sarı-Lacivertlilerin teklifi Beşiktaş'tan daha fazlaydı. Fenerbahçe'nin teklifi net 5 milyon Euro, Beşiktaş'ın ise 4.5 milyon Euro'ydu. Siyah-Beyazlıların en büyük avantajı Quaresma'ydı. Konfederasyon Kupası'nda Quaresma ile Pepe devamlı transferi hakkında konuştu. Quaresma Beşiktaş'ın elini güçlendirdi. Fenerbahçe son dakikada devreye girdi. Fakat şu anda Pepe Beşiktaş'a daha yakın. Yarın bu transferin netleşmesi bekleniyor. Pepe dün Lizbon'daydı. Fenerbahçe'nin devreye girmesi transferde değişgenlik olacağını gösterse de Pepe Beşiktaş'a daha yakın. Pepe ile ilgilenen hala büyük kulüpler var. Juventus gibi, Sevilla gibi. Pepe'nin PSG transferi noktasında kontratın süresi transfere engel oldu"