Kartal dayanıklılık çalıştı

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, kaldıkları otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, güç, dayanıklılık ve pas çalışmalarının ardından 4 minyatür kalenin yer aldığı dar alanda maç yaptı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden Atınç Nukan, kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.