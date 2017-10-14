Kartal deplasmanda uçamıyor

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 8. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en kötü deplasman performansını ortaya koydu.

Ligde şu ana dek 4 dış saha maçına çıkan Beşiktaş, sadece bir kez kazanabildi. Bir maçtan da beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 2 karşılaşmada mağlup oldu. Deplasmanda sadece Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Son 2 deplasman maçını yitirdi

Siyah-beyazlılar, son 2 deplasman karşılaşmasından eli boş döndü. Ligin 6. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 8. haftada Gençlerbirliği ile Ankara'da oynadığı karşılaşmayı da aynı skorla mağlup tamamladı.

2012-2013'te de aynı performansı gösterdi

Beşiktaş, 2012-2013'te Samet Aybaba yönetiminde de 8. haftalar itibarıyla deplasman maçlarında aynı performansı ortaya koymuştu. Söz konusu sezonun 8. haftasına kadar yine 4 dış saha mücadelesine çıkan siyah-beyazlı ekip, birer galibiyet ve beraberlik almıştı. Yine 2 karşılaşmadan mağlup ayrılan Beşiktaş, bu sezon olduğu gibi 4 puanda kalmıştı. Slaven Bilic'in görev yaptığı 2013-2014'te 4 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Beşiktaş, 9 puan elde ederken, 2014-2015'te de aynı performansı gösterdi.