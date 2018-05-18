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Kartal, Devler Ligi için pusuda

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Sivasspor ile karşı karşıya gelecek

18 Mayıs 2018 Cuma 13:45
Kartal, Devler Ligi için pusuda

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonundaki mücadelesini Demir Grup Sivasspor maçıyla tamamlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, Demir Grup Sivasspor ile yarın karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Geride kalan 2 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ancak bu sezon umduğunu bulamayan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek ligi galibiyetle tamamlamaya çalışacak.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi iddiası için yarınki karşılaşmayı kazanıp 69'ar puanlı Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Ligde 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgiyle 68 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor.

İç sahada 43 maçtır yenilmiyor

Siyah-beyazlı takım, iç sahadaki uzun süreli namağlup serisini Demir Grup Sivasspor karşısında da sürdürmenin peşinde olacak. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 43 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 36 galibiyet ve 7 beraberlikle 115 puan topladı.

Bu maçların 36'sını Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 29 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, ayrıca Vodafone Park'taki son 10 lig maçında rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Evindeki son puan kaybını ligin 12. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 10 karşılaşmada 30 puan çıkardı.

Eksiği çok

Beşiktaş, yarınki karşılaşmaya önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Pepe, Caner Erkin, Alvaro Negredo ve Atiba Hutchinson, Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Osmanlıspor maçı öncesi izin alarak ülkesi Portekiz'e giden Ricardo Quaresma da takımını yalnız bırakacak. Transfer görüşmeleri için Çin'e giden savunma oyuncusu Dusko Tosic de yarınki karşılaşmada kadroda olmayacak.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2018 13:56
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSivassporFutbolBeşiktaş
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