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Kartal, eski futbolcularına yöneldi

Tosic transferi için Çin Kulübü Guangzhou ile görüşmelere başlandığını açıklayan Beşiktaş, takviye için de çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, lig bitimiyle birlikte Demba Ba ve Burak Yılmaz için çalışmalarını hızlandıracak

18 Mayıs 2018 Cuma 13:42
Kartal, eski futbolcularına yöneldi

Tosic transferi için Çin Kulübü Guangzhou ile görüşmelere başlandığını açıklayan Beşiktaş, takviye için de çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, lig bitimiyle birlikte Demba Ba ve Burak Yılmaz için çalışmalarını hızlandıracak.

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmek için harekete geçiyor. Dusko Tosic’i Guangzhou’ya 4,5 milyon Euro karşılığında satan siyah-beyazlılar, takviye için de lig bitimiyle birlikte görüşmelerine hız verecek. Takımın ligi 4. sırada tamamlaması durumunda sezonu erken açacak olan Beşiktaş, transferleri de bir an önce tamamlamanın peşinde. Göztepe forması giyen Demba Ba ve Trabzonspor’dan ayrılması gündeme gelen Burak Yılmaz için girişimlerini hızlandıracak olan siyah-beyazlılar, hafta başından itibaren görüşmelere başlayacak. Beşiktaş’ın gündemindeki bir diğer isim ise bordo-mavili formayı giyen Okay Yokuşlu. Bu futbolcu için de nabız yoklayacak olan yönetim, Trabzonspor’un şartlarını öğrendikten sonra harekete geçecek.

İHA

Son Güncelleme: 18.05.2018 14:02
Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşDemba BaBurak Yılmaz
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