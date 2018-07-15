Kartal farklı mağlup oldu

Beşiktaş, Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçında CSKA Moskova’ya 4-1 yenildi.

Siyah beyazlılar mücadeleye Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Matej Mitrovic, Necip Uysal, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Ryan Babel ve Cyle Larin on biriyle başladı. Tolga Zengin, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, Adriano Correia, Jeremain Lens, Aras Özbiliz, Orkan Çınar, Mertcan Açıkgöz, Mustafa Pektemek ve Vagner Love maça yedek başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Tolgay’ın 8. dakikada ceza sahası dışından çektiği harika şutla siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti. İlerleyen bölümde rakibinin üst üste gelen gollerine engel olamayan siyah beyazlılar, ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. Beşiktaş ikinci yarıya Tolgay, Gökhan T. ve Babel yerine Lens, Mustafa ve Love değişiklikleriyle başladı. 53. dakikada Mitrovic’in kendi kalesine attığı golle CSKA Moskova skoru 3-1’e taşıdı. 70. dakikada Gökhan G., Larin ve Medel çıktı, Adriano, Orkan ve Dorukhan oyuna dahil oldu. 75. dakikada CSKA Moskova Efremov’un golüyle skoru 1-4 yaptı. 78. dakikada Caner’in yerine Fatih oyuna girdi. Mücadelede başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, çalışmalarını 20 Temmuz’a kadar sürdüreceği Avusturya’da 17 Temmuz Salı günü İngiliz ekibi Reading ve 20 Temmuz Cuma günü de Rus temsilcisi Krasnodar ile hazırlık maçı yapacak.