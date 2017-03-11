Kartal fire istemiyor

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, topladığı 53 puanla en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde lider durumda bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen ve ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı yitirmeyen Kayserispor ise 26 puanla haftaya 14. basamakta girdi. Beşiktaş ile Kayserispor arasında Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



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