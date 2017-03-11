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Kartal fire istemiyor

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Quaresma ve Gökhan Gönül, maçta forma giyemeyecek

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Kartal fire istemiyor

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, topladığı 53 puanla en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde lider durumda bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen ve ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı yitirmeyen Kayserispor ise 26 puanla haftaya 14. basamakta girdi. Beşiktaş ile Kayserispor arasında Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. 

Quaresma ve Gökhan Gönül cezalı 
Beşiktaş'ta sarı kart cezalıları Ricardo Quaresma ve Gökhan Gönül, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Atınç Nukan ve Atiba Hutchinson ise Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, 25. haftada deplasmanda oynanacak Antalyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Öte yandan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinde kırmızı kart gören Dusko Tosic'in 4 maçlık cezası bitti. Sırp futbolcu, teknik heyetin görev vermesi halinde yarın sahada olacak.
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FutbolSpor Toto Süper LigBeşiktaşKayserispor24. Hafta Maçı
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