Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, topladığı 53 puanla en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde lider durumda bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen ve ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı yitirmeyen Kayserispor ise 26 puanla haftaya 14. basamakta girdi. Beşiktaş ile Kayserispor arasında Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Kartal fire istemiyor
Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kayserispor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Quaresma ve Gökhan Gönül, maçta forma giyemeyecek
11 Mart 2017 Cumartesi 14:33
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Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, topladığı 53 puanla en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde lider durumda bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıkışa geçen ve ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı yitirmeyen Kayserispor ise 26 puanla haftaya 14. basamakta girdi. Beşiktaş ile Kayserispor arasında Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.