Kartal, Gençler'den rövanşı alacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Süper Lig'de kritik iki maçta Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yenerek 47 puana ulaşan ve 25. haftaya 3. sırada giren siyah-beyazlılar, zirve takibini sürdürmeye çalışacak.

Quaresma ve Pepe yok

Beşiktaş, Gençlerbirliği mücadelesine önemli oyuncuları Quaresma ve Pepe'den yoksun çıkacak. Fenerbahçe ile yapılan kupa maçında gördüğü kırmızı kart ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 5 maç ceza alan Quaresma, 24. haftadaki Trabzonspor maçının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Kupa maçında ayak parmağı kırılan ve tedavisi devam eden Portekizli stoper Pepe de yarın görev alamayacak.

5 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 5 oyuncu Gençlerbirliği maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia ve Gary Medel, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 26. haftadaki Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecekler.

Evinde başarılı

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Dolmabahçe'de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 11 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak. Beşiktaş ayrıca, ev sahibi takım sıfatıyla ligde oynadığı son 38 maçta ise 30 galibiyet, 8 beraberlik aldı, sahadan puansız ayrılmadı.