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Kartal gol şov ile zirveye yaklaştı

Beşiktaş, sahasında ağırladığı Osmanlıspor’u 5-1 mağlup etti

17 Aralık 2017 Pazar 21:33
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Kartal gol şov ile zirveye yaklaştı

Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Osmanlıspor’u 5-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sağ kanattan Quaresma ortasında ceza sahası içinde Atiba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

32. dakikada sol kanattan Adriano’nun ceza sahasına yaptığı ortada Babel’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

34. dakikada sağ kanatan Regattin’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Özer’in kafa vuruşunu kaleci Fabri kornere çeldi.

36. dakikada Beşiktaş yarı sahasından atılan uzun topta savunmanın arkasına Babel’in pasında Quaresma’nın gelişine vuruşunu kaleci Karcemarskas kornere çeldi.

40. dakikada Tosic’in soldan ceza sahası içine yerden ortasında Negredo istediği gibi vuramayınca savunmaya çarpan top kornere çıktı.

43. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Babel göğsüyle topu ağlara gönderdi. 2-0

52. dakikada Tosic, orta sahada kaptığı topu sağ kanatta Babel’le buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek sert şutunda top kalecinin ellerine de çarparak ağlarla buluştu. 3-0

59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

75. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Talisca’nın şutu kaleci Karcemarskas’tan döndü. Dönen topu Negredo filelere gönderdi. 4-0

78. dakikada Talisca’nın sağ kanattan orta şut karışımı vuruşu direkten döndü. Dönen topa Pepe’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Umar’ın vuruşunda kaleci Fabri topu oyun alanına çeldi.

87. dakikada Caner’in verdiği ara pasta topla buluşan Cenk’in ceza sahası sol çaprazından sert şutu ağlarla buluştu. 5-0

90+2. dakikada Doukara’nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Serdar’ın şutu filelere gitti. 5-1

KÜNYE

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xxx, Pepe xx, Tosic xx, Adriano xx (Caner dk. 80 ?), Medel xxx, Atiba xxx, Quaresma xx (Lens dk. 69 x), Babel xxx, Talisca xx (Cenk dk. 82 xx), Negredo xxx

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Oğuzhan, Mustafa, Orkan, Tolgay, Necip

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Osmanlıspor: Karcemarskas x, Vrsajevic x, Maxsö xx, Prochazka x, Tiago xx, Musa x (Sharafabad dk.78 x), Lawal xx, Serdar xx, Özer x (Aminu Umar dk. 61 x), Regattin xx, Cikalleshi x (Doukara dk. 68 x)

Yedekler: Ahmet, Koray, Burak, Moreira, Ali Eren, Anıl, Ahmet

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Babel (dk. 32, 43 ve 52), Negredo (dk. 75), Cenk (dk. 87) (Beşiktaş), Serdar (dk. 90+2) (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: Lawal, Serdar, Musa (Osmanlıspor), Caner (Beşiktaş)

İHA

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