Kartal'ı taraftarı uçuruyor

Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde iddialı durumda bulunan Beşiktaş, bu sezon Vodafone Arena'daki maçlarda hücumda etkili performans sergiledi.



Sezon başından itibaren Süper Kupa, lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere 44 resmi maça çıkan siyah-beyazlı ekip, toplam 81 gol atarken, bunların büyük bölümünü Vodafone Arena'da kaydetti. Dolmabahçe'deki 22 resmi maçta 50 gol kaydeden Beşiktaş, böylece 2,2 gol ortalaması yakaladı. Dış sahada 22 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı takımın oyuncuları, 31 kez gol sevinci yaşayabildi. Beşiktaş, bu maçlarda 1,4 ortalama tutturdu.

Ligde gollerin yüzde 64'ü Vodafone Arena'da

Süper Lig'de 50 bulan siyah-beyazlı takım, bunların yüzde 64'ünü Vodafone Arena'da attı. Kendi sahasında 32 gol atan Beşiktaş, deplasmanda ise 18 gol buldu ve yüzde 36'da kaldı.

Avrupa'da 11 gol

Beşiktaş, Avrupa kupalarında ise Vodafone Arena'da rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Deplasmandaki Avrupa kupalarında 8 gol atan siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nda ise 11 golün 7'sini Dolmabahçe'de buldu. Sezon başında Süper Kupa'da Galatasaray ile Konya'da karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle uzatma bölümü sonunda 1-1 berabere kalmıştı.

Vodafone Arena'da gol ortalaması yüksek

Geçen sezon hizmete giren Vodafone Arena'da taraftarlar keyifli maçlar izledi. Beşiktaş'ın geçen sezon Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor ile yaptığı maçla açılışı gerçekleştirilen statta şu ana dek oynanan 25 maçta 83 gol atıldı. Siyah-beyazlı takım bunların 60'ını kaydederken, kalesinde 23 gol gördü. Vodafone Arena'da oynanan 25 maçta 3,3 gol ortalaması yakalandı. Taraftarlar, Dolmabahçe'de 27 dakikada bir gol sevinci yaşadı.