Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115316
ALTIN
163.712
DOLAR
3.7678
STERLİN
5.3002
EURO
4.7046

Kartal için zorlu cuma

Beşiktaş, yarın Konyaspor ile karşı karşıya gelecek

15 Şubat 2018 Perşembe 13:59
Kartal için zorlu cuma

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ligin 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u evinde 5-0 yenen ve Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla zirveyle puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, yeşil-beyazlı rakibini yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürmeye çalışacak. İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda karşılaşmayı konuk Beşiktaş'ın taraftarı statta izleyemeyecek.

Zorlu serinin başlangıcı

Beşiktaş, deplasmandaki Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla zorlu bir maç takviminin içine girecek. Siyah-beyazlı ekip, bu maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 20 Şubat Salı günü Bayern Münih ile Almanya'da karşılaşacak. Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat'ta Fenerbahçe derbisine çıkacak Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibini 1 Mart'ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bir kez daha konuk edecek. Beşiktaş, bu zorlu seride son olarak 5 Mart'taki lig mücadelesinde Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Süper Lig'de rakip sahalarda şu ana dek 11 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, dörder galibiyet ve beraberlikle 16 puan topladı. Beşiktaş, dış sahadaki 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Evinden uzakta 16 gol atan Beşiktaş, kalesinde 14 gol gördü. Bu arada siyah-beyazlı takım, son 5 deplasman maçında sadece bir kez kazanabildi. Bu periyotta tek galibiyeti Antalya'da elde eden Beşiktaş, 3 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı, bir mücadeleyi de yitirdi.

Derbi öncesi sarı kart alarmı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte daha önce üçer sarı kart gören Anderson Talisca ve Pepe'ye, son Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Oğuzhan Özyakup ile Adriano Correia da eklendi. Bu dört oyuncu, Atiker Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek. Kırmızı kart nedeniyle Kardemir Karabükspor mücadelesinde kadroda yer alamayan Necip Uysal, cezasını tamamladı.

34. randevu

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 33 karşılaşmadan 19'unu kazandı, 10'unda berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 68 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Öte yandan, iki takım sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında karşılaştı. Samsun'da yapılan müsabakayı Atiker Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş son 12 maçta 5 kez kazanabildi

Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçından 5'ini kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu. Bu arada, iki takım arasındaki 33 lig maçından Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

AA

Son Güncelleme: 15.02.2018 13:59
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto SüperLigBeşiktaşAtiker Konyaspor22. Hafta Maçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bankalara borcumuz 205 milyon liradır"
"Bankalara borcumuz 205 milyon liradır"
"Galibiyet bekliyorum"
"Galibiyet bekliyorum"
"Korkak futbol oynatmam"
"Korkak futbol oynatmam"
Gomis izinli, Fernando dönüyor
Gomis izinli, Fernando dönüyor
Başakşehir hazırlıkları sürüyor
Başakşehir hazırlıkları sürüyor
FIFA'ya şikayeti doğrulandı
FIFA'ya şikayeti doğrulandı
Sow Galatasaray maçına yetişiyor
Sow Galatasaray maçına yetişiyor
Robinho'dan örnek davranış
Robinho'dan örnek davranış
Feghouli, şampiyonluk için iddialı
Feghouli, şampiyonluk için iddialı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim