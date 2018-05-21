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Kartal'ın en istikrarlısı Fabri

Beşiktaş'da, Süper Lig'deki 34 maçta 3 bin 60 dakika forma giyen kaleci Fabricio, takımının en istikrarlı oyuncusu oldu

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:32
Kartal'ın en istikrarlısı Fabri

Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta öne çıkan isimler Anderson Talisca, Fabricio Agosto Ramirez ve Dusko Tosic oldu.

Kaleci Fabricio istikrarıyla göz doldururken, Talisca attığı gollerle takımına büyük katkı verdi. Savunma oyuncusu Tosic ise hırçın görüntüsüyle dikkati çekti. Beşiktaş'ta sezon boyunca tüm maçlarda forma giyen tek oyuncu Fabricio oldu. İspanyol kaleci, 34 karşılaşmada da şans bulurken 3 bin 60 dakikayla istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak forma giyen ve yeni sezonda başka takıma transferi gündemde olan Talisca ise 33 maçta 2 bin 685 dakika süre aldı. Hollandalı futbolcu Ryan Babel 2 bin 684 dakika, Tosic 2 bin 173, Adriano Correia 2 bin 138, Atiba Hutchinson 2 bin 101 ve Pepe 2 bin 40 dakikayla istikrarlarını koruyan diğer oyuncular oldu.

Beşiktaş'ta ligin sadece son maçında şan bulan Gökhan Töre ise 8 dakika sahada kalabildi.

Goller Talisca ve Babel'den

Siyah-beyazlı ekipte gol yollarında en büyük katkıyı Talisca ile Babel verdi. Talisca, attığı 14 golle Beşiktaş adına sezonun en golcü ismi olarak dikkati çekti. Babel ise 13 gollük katkı yaptı.

Beşiktaş'ın forvet oyuncuları Alvaro Negredo, Vagner Love Cyle Larin ise Talisca ve Babel'e göre etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Negredo sezon boyunca 7 golde kalırken, Larin 4 kez fileleri havalandırdı. Larin gibi devre arasında takıma dahil edilen Vagner Love ise 3 defa gol sevinci yaşayabildi.

Takımın hırçınları Tosic ve Medel

Bu sezon uzun süreli cezalar nedeniyle önemli oyuncularından yoksun kalan Beşiktaş'ta Tosic ile Gary Medel, hırçın bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı ekipten Çin'e transfer olan Tosic, Süper Lig'in 2017-2018 sezonunu 7 sarı ve 3 kırmızı kartla tamamladı. Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Gary Medel ise sezon boyunca 9 sarı kartla cezalandırıldı. Beşiktaş'ın en istikrarlı oyuncusu Fabricio'nun yanı sıra 25 maçta görev yapan Gökhan Gönül, lig maçlarında sarı kart görmedi.

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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFabricioFutbolIstatistikSüper LigTalisca
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