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Kartal'ın rakibi B36 Torshavn

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'a konuk olacak

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:45
Kartal'ın rakibi B36 Torshavn

Beşiktaş Futbol Takımı, bu sezon Avrupa kupalarına Faroe Adaları'nda start verecek.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ekibine konuk olacak. Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak mücadeleyi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Yevhen Aranovskiy yönetecek. Müsabaka, beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, B36 Torshavn ile deplasmanda yapacağı maçta iyi bir skor elde ederek, 2 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2018 13:47
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiFutbolBeşiktaşB36 Torshavn2. ön Eleme Turu
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