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Kartal'ın rakibi Siofok

Beşiktaş, Macaristan temsilcisi Siofok ile yarın karşı karşıya gelecek

06 Temmuz 2018 Cuma 16:56
Kartal'ın rakibi Siofok

Beşiktaş Futbol Takımı, Slovakya'daki yeni sezon çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını yarın yapacak.

Siyah-beyazlılar, Macaristan 2. Lig ekiplerinden Siofok ile TSİ 18.00'de X Bionic Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Slovakya'daki ikinci hazırlık karşılaşmasını ise 8 Temmuz Pazar günü bir başka Macar ekibi Gyirmot ile oynayacak.

Diğer hazırlık maçları Avusturya kampında

Siyah-beyazlı takım, sonraki hazırlık maçlarını ise Avusturya kampı sırasında yapacak. Beşiktaş, Ehrenhausen kasabasında 11 Temmuz'da başlayacak kampta ilk olarak 12 Temmuz Perşembe günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. 15 Temmuz Pazar Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile dördüncü hazırlık maçını oynayacak siyah-beyazlılar, 17 Temmuz'da İngiltere ekibi Reading ve 20 Temmuz'da Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak.

AA

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