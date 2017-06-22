Kartal'ın son adayları Pepe ve Moledo

Ajansspor'un haberine göre Marcelo'nun gitme ihtimaline karşı stoper transferinde birçok alternatife yönelen Beşiktaş, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek Portekizli savunmacı Pepe'nin transferi kolları sıvadı.



Moledo tamam

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, alternatiflerinden bir tanesi olan Panathinaikos'un Brezilyalı stoperi Rodrigo Moledo'yla anlaştı. Tecrübeli stoperin menajeri Veloz'la her konuda anlaşan, siyah beyazlılar Panathinaikos'a da teklifini sundu. Yunan kulübü, en değerli oyuncularından bir tanesi olarak gördüğü 29 yaşındaki savunmacı için 3 milyon Euro transfer bedeli talep ederken, Beşiktaş 1.4 milyon Euro ödedi. UEFA Finansal Fair-Play kurallarıyla ilgili sorun yaşayan Atina kulübünün bir şekilde indirime gideceğini hesaplayan siyah beyazlılar, Marcelo'nun da satış sürecinde olması nedeniyle yaptığı ilk teklifin ardından bekleme kararı aldı.

Marcelo'nun ayrılması durumunda tandemine iki, kalması halinde ise tek stoper ekleyecek Beşiktaş habere göre yıldız isim için düğmeye bastı. Real Madrid'le sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Portekizli savunmacıyla görüşmelere başlayan Beşiktaş transferi bitirmek istiyor. Portekizli savunmacı sakatlığı nedeniyle sezonu iki ay erken kapatmış, takımına yılın son en sert virajlarında katkı verememişti.