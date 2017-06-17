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Kartal'ın yeni hedefi Panathinaikos'da

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın yeni hedefi Brezilyalı Rodrigo Moledo oldu

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Kartal'ın yeni hedefi Panathinaikos'da

Yeni sezona daha güçlü bir savunma hattı ile girmek isteyen Beşiktaş'ta yeni hedef Rodrigo Moledo oldu. Siyah beyazlı yönetim iki yıldır Panathinaikos formasını terlettikten sonra sezon sonunda ile sözleşmesi sona eren Moledo'nun menajeri ile görüştü.

Rodrigo Moledo'ya 3 yıllık imza attırmayı planlayan Beşiktaş, Brezilyalı savunmacıya yıllık 1,5 milyon euro önerdi. Moledo geçen sezon Panathinaikos forması ile 38 maça çıktı ve 3 gol attı. Adı Beşiktaş ile anılsa da Rodiro Moledo'nun Internacional'in yaptığı teklifi değerlendirmesi bekleniyor.
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FutbolBeşiktaşRodrigo MoledoPanathinaikos
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