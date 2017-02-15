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Kartal İsrail’e uçtu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İsrail’e gitti.

15 Şubat 2017 Çarşamba 13:35
Kartal İsrail’e uçtu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak olan Beşiktaş, İsrail’e gitti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın TSİ 23.05’te Turner Stadı’nda Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, Hapoel Beer-Sheva maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Tel Aviv’e gitti. Teknik Direktör Şenol Güneş, Hapoel Beer-Sheva maçı kafilesine 21 futbolcu dahil etti. Siyah-beyazlılar, maç için son hazırlığını Turner Stadı’nda saat 22.00’de yapacak. Antrenman öncesinde saat 21.30’da Teknik Direktör Şenol Güneş basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşİsraile Gitti
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