Kartal kritik dönemeçte

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, zorlu viraja girdi. Süper Lig'de şampiyonluk için 8 önemli maça çıkacak siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Olympique Lyon karşısında tur arayacak. Ligde 58 puana yükselerek Medipol Başakşehir ile aradaki farkı 5'e çıkaran Beşiktaş, kalan 8 haftada konumunu koruyarak mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.



Zorlu periyot Trabzonspor maçıyla başlayacak

Siyah-beyazlıları bu süreçte zorlu haftalar bekliyor. Beşiktaş'ın zorlu periyodu Süper Lig'in ikinci yarısının en formda ekibi Trabzonspor maçıyla başlayacak. Deplasmanda bordo-mavili ekibin karşısına çıkacak siyah-beyazlı takım, 8 haftalık bölümde Medipol Başakşehir ile de dış sahada karşılaşacak. Beşiktaş, Bursaspor maçının ardından ligde kalma mücadelesi veren Gaziantepspor'a da 33. haftada konuk olacak. Siyah-beyazlılar, 8 haftalık bölümde Fenerbahçe'yi de Vodafone Arena'da konuk edecek. Adanaspor ve Kasımpaşa maçlarını da evinde yapacak Beşiktaş, sezonu sahasındaki Osmanlıspor maçıyla tamamlayacak.

Bir başka mücadele alanı UEFA Avrupa Ligi

Süper Lig'de şampiyonluk için kalan 8 haftada zorlu maçlar yapacak Beşiktaş, bu dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde de tarihi karşılaşmalara çıkacak. Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile eşleşen siyah-beyazlılar, organizasyonun iddialı ekiplerinden biri olan rakibi karşısında tur arayacak. Fransız ekibiyle ilk maçı 13 Nisan Perşembe günü deplasmanda yapacak Beşiktaş, tur için avantaj arayacak. Deplasmandan İlk maçtan iyi bir sonuçla dönmeyi planlayan siyah-beyazlı takım, 20 Nisan Perşembe günkü mücadele sonunda adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

Nisan ayında 5 kritik maç

Beşiktaş, nisan ayında 5 kritik maç yapacak. Bu ayın zorlu sürecini 8 Nisan Cumartesi günü deplasmandaki Trabzonspor ile başlatacak siyah-beyazlı ekip, 13 Nisan Perşembe günü dış sahada Olympique Lyon ile karşılaşacak. Rakibiyle rövanş maçını 20 Nisan Perşembe günü yapacak Beşiktaş, 24 Nisan Pazartesi günü Adanaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, nisan ayındaki en kritik maçı ise şampiyonluk mücadelesi verdiği Medipol Başakşehir ile oynayacak. Rakibiyle puan farkını açarak avantaj yakalayan Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü rakibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.