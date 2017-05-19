Kartal kritik virajda

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.

İki haftadır yaşadığı puan kayıplarına Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek nokta koyan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı yenerek son 2 haftaya avantajlı girmeye çalışacak. Süper Lig'de 32. hafta maçları öncesi 68 puanı olan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek.

Bursaspor maçında sarı kart görerek ceza sınırına gelen Ricardo Quaresma'nın yanı sıra, Atiba Hutchinson ve Atınç Nukan yarın sarı kart görmeleri halinde, 33. haftada Gaziantepspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.Medipol Başakşehir ile girdiği şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan lig lideri Beşiktaş, yarınki rakibi Kasımpaşa'yı 3 maçtır yenemezken, son 2 karşılaşmada ise mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında son galibiyetini 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 5-1'lik skorla aldı. İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı.