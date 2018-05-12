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Kartal, Osmanlı deplasmanında

Beşiktaş, yarın Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek

12 Mayıs 2018 Cumartesi 10:43
Kartal, Osmanlı deplasmanında

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligde 33. haftaya Beşiktaş 65 puanla 4., düşmeme mücadelesi veren Osmanlıspor ise 33 puanla 16. sırada girdi.

Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda başarılı sonuçlara imza atmakta zorlandı. Süper Lig'de şu ana dek 16 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların 6'sını kazanabildi. Deplasmandaki diğer 10 mücadelede beşer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, böylece 25 puan kaybetti. Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 3 deplasman maçının 2'sinden mağlup ayrıldı. Bu periyottaki dış saha maçlarında Medipol Başakşehir'e 1-0, Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş, sadece Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-0 üstünlük kurdu.

Tosic cezalı, Pepe, Caner ve Negredo sakat

Beşiktaş'ın Kayserispor ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören Dusko Tosic, cezası nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda ayrıca Pepe, Caner Erkin ve Alvaro Negredo'nun sakatlıkları bulunuyor. Bu üç oyuncu da yarınki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

Quaresma sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu sezon üç kez sarı kartla cezalandırılan Quaresma, yarın da aynı durumla karşılaşırsa sezonun son haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolOsmanlısporQuaresmaSüper LigTosic
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