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Kartal rekora gidiyor

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geçen sezondan bu yana Süper Lig'de evindeki üst üste 12 maçı kazandı

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:52
Kartal rekora gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunu evindeki Akhisarspor maçıyla açan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yeni bir rekor için gün saymaya başladı.

Akhisarspor galibiyetiyle Vodafone Park'taki çıktığı lig maçlarında üst üste 12. kez kazanan siyah-beyazlı ekip, bu alanda iç sahadaki rekoruna çok yaklaştı. Geçmiş sezonlarda iç sahada peş peşe 14 kez kazanan Beşiktaş, evinde oynayacağı 3 maçı daha kazanırsa bu rekorunu 15 maça çıkaracak.

Beşiktaş'ın başında 4. sezonunu geçiren ve lig ile Avrupa kupalarında önemli başarılara imza atan Güneş, böylece yeni bir rekorun sahibi olacak.

Rekor 14 maç

Beşiktaş, geçmiş sezonlarda iç sahada peş peşe 14 kez kazandı. Siyah-beyazlı ekip, bu başarıyı 3 defa yakaladı. Siyah-beyazlılar, evindeki ilk rekoru İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde kırdı. Milne'nin teknik direktörlüğünde 1988-1989 sezonunda iç sahada üst üste 14 maç kazanan Beşiktaş, aynı teknik adamla bu başarıyı 1989-1990'da yineledi.

Beşiktaş, Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu yönetiminde de 14 maçlık galibiyet serisi elde etti. Şampiyon olduğu 2002-2003 sezonundaki son 9 iç saha maçını kazanan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon evindeki ilk 5 maçı da kazandı.

Güneş ile seri 12 maçta

Siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde geçen sezondan bu yana Vodafone Park'taki galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Geçen sezon ligin 12. haftasında evinde Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ardından taraftarlarının önünde oynadığı 12 maçı da galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Süper Lig'de gelecek üç hafta konuk edeceği Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarını kazanırsa iç sahadaki galibiyet rekorunu 15 maça çıkaracak.

AA

Son Güncelleme: 13.08.2018 14:59
Anahtar Kelimeler:
Vodafone ParkŞenol GüneşRekorFutbolBeşiktaş
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