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Kartal seriye bağlayamıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon üst üste galibiyetlerini fazla sürdüremedi

04 Şubat 2018 Pazar 14:30
Kartal seriye bağlayamıyor

Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki kez kazandıktan sonra Bursaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon seri galibiyet almakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, kulüpte 3. sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geride kalan 2 sezona göre taraftarlarını üst üste daha az sevindirdi. Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, 20. hafta sonunda sadece 3 kez seri galibiyet alabildi. Siyah-beyazlı ekip, kazanma konusunda ilk ve en uzun serisini 3, 4 ve 5. haftalarda gerçekleştirdi. Ligin 3. haftasında Bursaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, daha sonra Kardemir Karabükspor'u 1-0, Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin, bu serisi Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetle sonlandı.

Beşiktaş, üst üste galibiyetler için 4 hafta beklemek zorunda kaldı. Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek 4 maç sonra galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 11. haftada da Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş, bu seriyi de uzatamadı ve bir sonraki hafta Teleset Mobilya Akhisarspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

Son deneme Bursaspor'a takıldı

Sezon boyunca üst üste 3 puanı hanesine yazdırma sıkıntısı yaşayan Beşiktaş, ligin ikinci yarısına iyi başlamasına rağmen Bursaspor engeline takıldı. Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek ikinci yarıya başlayan siyah-beyazlılar, sonraki hafta evinde Kasımpaşa'ya 2-1 üstünlük kurdu. Beşiktaş, üst üste 2 maçta 6 puan aldıktan sonra Bursaspor ile 2-2 berabere kalarak bir kez daha puan kaybı yaşadı.

Puan kaybındaki seri daha uzun

Siyah-beyazlı takım, 6. haftadan başlayarak üst üste puan kayıplarına engel olamadı. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Beşiktaş, ardından Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Bir sonraki hafta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, 9. haftadaki Medipol Başakşehir maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu 4 haftada 10 puan kaybetti.

Geçen sezon seri galibiyetleri daha fazlaydı

Siyah-beyazlı ekip, 2016-2017'de 7 kez seri galibiyet almayı bildi. Ligin 3 ve 4. haftalarında galip gelen Beşiktaş, sezon boyunca kısa süreli puan kayıplarına rağmen daha sık seri galibiyetler alarak şampiyonluğa ulaştı.

Güneş ile en iyi sezon 2015-2016

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde seri galibiyetler konusunda en başarılı sezonu 2015-2016'da yaşadı. Sezon boyunca 8 defa üst üste galibiyetlere imza atan Beşiktaş, Güneş yönetiminde en uzun galibiyet serisini de 2015-2016'da elde etti. Söz konusu sezondaki ilk serisini 3 ve 4. haftalarda yapan siyah-beyazlı ekip, sonraki seriyi 6, 7, 8 ve 9. haftalarda gerçekleştirdi. 10. haftada yaşadığı puan kaybının ardından üst üste iki karşılaşmada rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Güneş yönetimindeki en uzun galibiyet serisine ise 13. haftadan itibaren üst üste 5 karşılaşma kazanarak imza attı.

AA

Son Güncelleme: 04.02.2018 14:33
Anahtar Kelimeler:
Şenol GüneşSpor Toto Süper LigSporFutbolBeşiktaş
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