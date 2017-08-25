Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sezona Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup ederek başlayan siyah-beyazlılar, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı. İlk haftada Medipol Başakşehir'e rakip sahada 1-0 mağlup olarak sezona giriş yapan Bursaspor ise ikinci hafta sahasında Alanyaspor'u 3-2 yendi. Vodafone Park'ta oynadığı lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Bursaspor'u da eli boş göndermeye çalışacak. Yeni stadındaki açılış maçını Bursaspor ile oynayan ve 3-2 galip ayrılan siyah-beyazlılar, geçen sezonki müsabakayı da 2-1 kazandı.
Kartal taraftarıyla buluşacak
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Bursaspor'la karşılaşacak
25 Ağustos 2017 Cuma 12:26
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Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sezona Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup ederek başlayan siyah-beyazlılar, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı. İlk haftada Medipol Başakşehir'e rakip sahada 1-0 mağlup olarak sezona giriş yapan Bursaspor ise ikinci hafta sahasında Alanyaspor'u 3-2 yendi. Vodafone Park'ta oynadığı lig maçlarında mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Bursaspor'u da eli boş göndermeye çalışacak. Yeni stadındaki açılış maçını Bursaspor ile oynayan ve 3-2 galip ayrılan siyah-beyazlılar, geçen sezonki müsabakayı da 2-1 kazandı.