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Kartal, tur rüyasından uyandırdı

Beşiktaş'ın LASK Linz'i elemesi Avusturya basınında

17 Ağustos 2018 Cuma 13:07
Kartal, tur rüyasından uyandırdı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz'i son dakika golüyle elemesi, Avusturya basınında geniş yer aldı.

OÖNachrichten gazetesi, “Güçlü LASK, 90. dakikada tur atlama rüyasından uyandırıldı." başlığını kullanarak, LASK Linz takımının 90. dakikaya kadar büyük bir sansasyon yaratacak galibiyete ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna çıkmaya yakın olduğunu belirtti. İspanyol oyuncu Alvaro Negredo'nun maçın skronu 2-1'e getirerek, LASK Linz'i nakavt ettiği vurgulanan haberde, Avusturya ekibinin ise performansıyla kalpleri fethettiği kaydedildi.

Kronen Zeitung gazetesi, maçla ilgili, "Bu masal için yine de teşekkürler." başlığıyla duyurduğu haberinde, 90. dakikaya kadar tur atlaması için yeterli skoru elinde tutan LASK Linz önünde Beşiktaş'ın, bulduğu golle rakibini elediği ancak bunu hak edecek bir oyun sergilemediği yorumunda bulunuldu. Haberde, Beşiktaş’ın golünü atan Negredo'nun, daha önce yaptığı bir faulden dolayı kırmızı kart görerek oyun dışı kalması gerektiği de savunuldu.

Neues Volksblatt gazetesinin, "Az farkla sansasyon kaçırıldı." başlığıyla okuyucularına sunduğu haberde, LASK Linz'in, Alvaro Negredo'nun 90. dakikadaki golüne engel olamadığı aktarıldı.

Heute adlı internet sitesi ise, "Acı! Beşiktaş'ın geç gelen golüyle LASK elendi." başlığını kullandı. Haberde, Beşiktaşlı futbolcu Pepe'nin maçtan sonra LASK Linz Teknik Direktörü Oliver Glasner'i, takımının mücadelesinden dolayı tebrik ettiği paylaşıldı.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2018 13:11
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiLask LinzFutbolBeşiktaş
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